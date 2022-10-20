أول إقالة بعد خسارة الإسماعيلي ضد الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري، إقالة حسني عبد ربه نجم الفريق السابق، من منصب مدير الكرة، بعد خسارة الإسماعيلي ضد الأهلي بالجولة الأولى من الدوري المصري مساء أمس الأربعاء.

إقالة حسني عبد ربه

مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي فضّل إقالة حسني عبد ربه من منصبه، بعد دخوله في مشادات مع بعض من مسؤولي الفريق الأصفر عقب الخسارة أمام الأهلي.

حسني عبد ربه خرج للحديث إعلاميًّا عن سبب رحيله قائلًا لـ قناة On Time Sports المصرية: “رحلت، لا أعلم السبب وراء رحيلي، يبدو أن بعض الأشخاص تسببوا في وقيعة بيني وبين رئيس النادي، وفجأة اكتشفت فتح ملف زي الفريق مما تسبب في أزمة رغم أنه كان تم حله قبل مواجهة الأهلي”.

الإسماعيلي ضد الأهلي

وبدأت المباراة بأداء قوي من قبل الفريقين، حيث هدد لاعب الإسماعيلي محمد حسن مرمى الأهلي في بداية الشوط الأول.

ونجح باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي في إبعاد كرة بينية خطيرة مُررت للاعب البرازيلي برونو سافيو.

كما قام مدافعو الإسماعيلي بإبعاد كرة خطيرة من المدافع التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر النادي الأهلي في ضغطه الهجومي حيث سدد برونو سافيو كرة خطيرة، تعامل معها حارس الإسماعيلي محمد فوزي ببراعة شديدة.

كما أهدر باسم مرسي فرصة محققة لإحراز الهدف الأول للإسماعيلي وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الأول لـ الأهلي.

وخلال مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي، نجح الوافد الجديد لـ الأهلي، شادي حسين في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر بالدقيقة الـ72 بعد تمريرة متقنة من اللاعب كريم فؤاد.

وشهدت المباراة، طرد اللاعب طاهر محمد طاهر من صفوف النادي الأهلي بالدقيقة الـ93، بعد تدخله بالضرب على اللاعب محمد هاشم لاعب النادي الإسماعيلي.