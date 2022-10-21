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بحثا تطورات الوضع في أوكرانيا

أول اتصال عسكري بين روسيا وأمريكا منذ الأزمة

2022-10-21 الساعة 6:14
أول اتصال عسكري بين روسيا وأمريكا منذ الأزمة
المواطن - متابعة

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بحث وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، هاتفيًّا، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، تطورات الوضع في أوكرانيا.

وضع أوكرانيا

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم” عن وزارة الدفاع الروسية، فإن شويجو بحث هاتفيًّا مع أوستن، القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: “نوقشت قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا”، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

آخر اتصال

وكانت آخر مرة أبلغت فيها وزارة الدفاع الروسية عن اتصال بين شويجو وأوستن في مايو من هذا العام.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق: إنه لا يرى ضرورة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أنه لا توجد منصة لذلك.

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