أول كفيف يتوج بكأس الفروسية: الحلم حقيقة

بدر الشراري .. أول كفيف سعودي يحصل على جائزة كأس الفروسية يتحدث لسيدتي حول إنجازه الفريد وشعوره وقت الفوز @Medhal_Center



#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1DmmH64rBT — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 18, 2022

محاولات مستمرة:

قال بدر الشراري، أول كفيف يحصل على كأس الفروسية، إنه حول حلمه إلى حقيقة في الحصول على التتويج ببطولة الفروسية.وأضاف بدر، في حديث لبرنامج سيدتي، إنه أول كفيف يتم تتويجه بكأس الفروسية وأن أول محاولة له في هذا المجال في 2011، ثم توقف فترة وأن من شجعته للعودة مرة أخرى الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود. وبرعاية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، تم تتويج الكفيف الفارس بدر الشراري بطلًا لقفز الحواجز في مركز مدهال لتعليم الفروسية. وشهد حفل التتويج الذي نظّمته جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة، حضور عدد من المنتسبين للجمعية وملتقى إعلاميون مبادرون؛ إذ قام الفارس الشراري باستعراض بالخيل بالقفز على عدد من الحواجز أبهَر فيها الحضور بمهاراته. وأوضحت راعية الحفل الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود أن بدر الشراري من الأشخاص الموهوبين وهو منتمٍ لجمعية لأجلهم لذوي الإعاقة وهؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا يمتلكون مواهب وإبداعات عالية ويحتاجون إلى من يدعمهم ويشجعهم على تحقيق رغباتهم ومواهبهم.