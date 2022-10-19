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أول محاولة له في 2011

أول كفيف يتوج بكأس الفروسية: الحلم حقيقة

2022-10-19 الساعة 11:35
أول كفيف يتوج بكأس الفروسية: الحلم حقيقة
المواطن - الرياض

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قال بدر الشراري، أول كفيف يحصل على كأس الفروسية، إنه حول حلمه إلى حقيقة في الحصول على التتويج ببطولة الفروسية.

محاولات مستمرة:

وأضاف بدر، في حديث لبرنامج سيدتي، إنه أول كفيف يتم تتويجه بكأس الفروسية وأن أول محاولة له في هذا المجال في 2011، ثم توقف فترة وأن من شجعته للعودة مرة أخرى الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود. وبرعاية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، تم تتويج الكفيف الفارس بدر الشراري بطلًا لقفز الحواجز في مركز مدهال لتعليم الفروسية. وشهد حفل التتويج الذي نظّمته جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة، حضور عدد من المنتسبين للجمعية وملتقى إعلاميون مبادرون؛ إذ قام الفارس الشراري باستعراض بالخيل بالقفز على عدد من الحواجز أبهَر فيها الحضور بمهاراته. وأوضحت راعية الحفل الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود أن بدر الشراري من الأشخاص الموهوبين وهو منتمٍ لجمعية لأجلهم لذوي الإعاقة وهؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا يمتلكون مواهب وإبداعات عالية ويحتاجون إلى من يدعمهم ويشجعهم على تحقيق رغباتهم ومواهبهم.
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