أول هطول مطري وسمي على حائل

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار الوسم الغزيرة على أحياء جنوب وغرب منطقة حائل.
أمطار غربي #حائل اليوم. (المقطع من الواتس) pic.twitter.com/wkSz7raeAj
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 26, 2022
شاهد 🔴
امطار غزيرة الوسم ولله الحمد غرب المسجد جنوب غرب #حائل pic.twitter.com/mX4JbW31kT
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 26, 2022
وكشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، عن حدوث أول هطول مطري وسمي في الوسطى هذا العام، والذي كان من نصيب منطقة حائل وغربها.
وبدأت أولى حالات موسم الوسم لهذا العام منذ الخميس الماضي، إذ شهدت عدة مناطق بالمملكة، هطولاً للأمطار.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الأربعاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.