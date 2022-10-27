أول هطول مطري وسمي على حائل

وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار الوسم الغزيرة على أحياء جنوب وغرب منطقة حائل.

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امطار غزيرة الوسم ولله الحمد غرب المسجد جنوب غرب #حائل pic.twitter.com/mX4JbW31kT — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 26, 2022

وكشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، عن حدوث أول هطول مطري وسمي في الوسطى هذا العام، والذي كان من نصيب منطقة حائل وغربها.

أولى حالات الوسم

وبدأت أولى حالات موسم الوسم لهذا العام منذ الخميس الماضي، إذ شهدت عدة مناطق بالمملكة، هطولاً للأمطار.

طقس الأربعاء

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الأربعاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.