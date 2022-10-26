إحباط محاولات تهريب 68.7 طن قات وطن و509 كيلو حشيش

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أحبطت دوريات حرس الحدود البرية محاولات تهريب (68.7) طن من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
إحباط محاولات تهريب (68.7) طن من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/1pj2Vnkmyr
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 26, 2022
وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طناً من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (165) متهمًا، منهم (53) مواطنًا، و(112) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (65) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية، و(6) من الجنسية الصومالية، و(3) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.