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القبض على 165 متهمًا

إحباط محاولات تهريب 68.7 طن قات وطن و509 كيلو حشيش

2022-10-26 الساعة 12:25
إحباط محاولات تهريب 68.7 طن قات وطن و509 كيلو حشيش
المواطن - واس

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أحبطت دوريات حرس الحدود البرية محاولات تهريب (68.7) طن من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

تفاصيل العملية:

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طناً من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (165) متهمًا، منهم (53) مواطنًا، و(112) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (65) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية، و(6) من الجنسية الصومالية، و(3) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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