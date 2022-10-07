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القبض على 3 أشخاص

إحباط 4 محاولات لتهريب 756 ألف حبة كبتاجون

2022-10-07 الساعة 1:57
إحباط 4 محاولات لتهريب 756 ألف حبة كبتاجون
المواطن - الرياض

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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة ومطار الملك خالد الدولي، 4 محاولات لتهريب 756212 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة.

تفاصيل عملية الإحباط

وقالت الهيئة إنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت أنه في المحاولة الأولى عُثر على 171792 حبة، كانت مُخبأة في إرسالية “أثاث” وردت عبر مطار الملك خالد الدولي. كما تمكنت الهيئة من إحباط محاولة أخرى تم فيها إخفاء 60500 حبة، كانت مُخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة. وأضافت الهيئة أنها تمكنت أيضًا في نفس المنفذ من إحباط محاولة تهريب 247670 حبة، كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة لإحدى الشاحنات القادمة، وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب 276,250 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة. إحباط 4 محاولات لتهريب 756 ألف حبة كبتاجون - المواطن إحباط 4 محاولات لتهريب 756 ألف حبة كبتاجون - المواطن

القبض على المستقبلين

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص. إحباط 4 محاولات لتهريب 756 ألف حبة كبتاجون - المواطن إحباط 4 محاولات لتهريب 756 ألف حبة كبتاجون - المواطن

إحكام الرقابة 

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات. ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، والرقم الدولي (00966114208417). وأكدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
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