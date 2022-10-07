إحباط 4 محاولات لتهريب 756 ألف حبة كبتاجون

#ارقد_وآمن، #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 3 أشخاص.

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