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عرضت فضائية روتانا خليجية عبر برنامج يا هلا، مقطعًا غنائيًّا للمطرب اللبناني إحسان صادق وهو يغني أنا جاي على السعودية قبل 50 عامًا.
#فيديو_وتعليق
"إحسان صادق" يغني قبل 50 سنة في السعودية@Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oWvnyks9M4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 19, 2022
إحسان صادق هو فنان لبناني ولد في 29 أكتوبر عام 1929 في منطقة عين الرمانة في لبنان، وقدم العديد من الأعمال المميزة في الفن والتمثيل، وقد اشتهر كثيرًا بين الجمهور بسبب أعماله المميزة والتي ما زالت تعرض حتى الآن.