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فيديو عرضته روتانا خليجية

إحسان صادق يغني قبل 50 سنة في السعودية

2022-10-20 الساعة 12:44
إحسان صادق يغني قبل 50 سنة في السعودية
المواطن - الرياض

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عرضت فضائية روتانا خليجية عبر برنامج يا هلا، مقطعًا غنائيًّا للمطرب اللبناني إحسان صادق وهو يغني أنا جاي على السعودية قبل 50 عامًا.

فنان لبناني

إحسان صادق هو فنان لبناني ولد في 29 أكتوبر عام 1929 في منطقة عين الرمانة في لبنان، وقدم العديد من الأعمال المميزة في الفن والتمثيل، وقد اشتهر كثيرًا بين الجمهور بسبب أعماله المميزة والتي ما زالت تعرض حتى الآن.

 

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