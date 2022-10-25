إدارة بايدن: لا نراجع مشاريع إيلون ماسك

نفى البيت الأبيض، أمس الاثنين، ما أشارت إليه التقارير عن قيام الولايات المتحدة بإجراء مراجعات أمنية تتعلق بالأمن القومي لبعض مشاريع إيلون ماسك.

وامتنعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، عن التعليق بشأن علاقة إدارة الرئيس جو بايدن مع ماسك أو تعاملاته التجارية مع دول أخرى.

غير صحيحة

وردًّا على ما طرحته وكالة بلومبرج في تقريرها الأسبوع الماضي عن قيام مسؤولين بإدارة بايدن بإخضاع مشاريع ماسك لمراجعات أمنية، قال جان بيير للصحفيين: “هذه التقارير غير صحيحة”.

وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم: إنهم يناقشون ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إخضاع بعض مشروعات إيلون ماسك، لمراجعات أمن قومي.

مشاريع ماسك

ووفقًا للوكالة فإن المشروعات تشمل صفقة ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر وخدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وقالت بلومبرج: إن أحد عناصر صفقة ماسك على تويتر البالغة 44 مليار دولار والتي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة اللجنة هو وجود مستثمرين أجانب في كونسورتيوم ماسك.