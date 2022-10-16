تباين ردود الأفعال

أثار المستشار الأسري فهد بن مسلم حالة من الجدل بعد دعوته للزواج بالثانية إذا كبرت الزوجة الأولى، حيث قال “إذا كبرت زوجتك كافئها بالزواج عليها”.وأضاف فهد بن سلم لبرنامج “صباح السعودية”، على قناة “السعودية”: “هي تحتاج تشيل عنها الحمل، والزوجة الثانية تريحها وتعطيها فرصة لترتاح وتستمتع بوقتها وإتاحة فراغ كامل لها”.وتباينت ردود الأفعال على دعوة المستشار الأسري ابن مسلم، حيث علق أبو خالد في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله: “الله أكبر يعني هي تكبر وأنت تصغر، وهذا جزاء الإحسان وهذه ما تستحق منك وهي التي علمت أولادك وراجعت لهم دروسهم وحافظت على بيتك وما قصرت فيك. والله حرام وأخالفك الرأي عزيزي المستشار الأسري.. إلا لها المعزة والحشمة والكرامة والتقدير وموقعها فوق الرأس وما تلحق جميلهم كلهم أم وزوجة”. وغردت أم خالد بقولها: “هي ما تحتاج للراحة الجسمية تحتاج إلى راحة البال”. بينما علقت أسماء القصبي: “من الواجب نشر اللقاء كاملًا هذا مبتور”.