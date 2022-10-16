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وأضاف فهد بن سلم لبرنامج “صباح السعودية”، على قناة “السعودية”: “هي تحتاج تشيل عنها الحمل، والزوجة الثانية تريحها وتعطيها فرصة لترتاح وتستمتع بوقتها وإتاحة فراغ كامل لها”.
#صباح_السعودية | المستشار الأسري فهد بن مسلم: إذا كبرت زوجتك كافئها بالزواج عليها. #قناة_السعودية pic.twitter.com/C2fG5fqOmd— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 16, 2022