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تقليل الأكل وشرب السوائل أبرزها

إرشادات مهمة للاستعداد البدني قبل العمرة

2022-10-04 الساعة 6:43
إرشادات مهمة للاستعداد البدني قبل العمرة
المواطن - الرياض

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وجهت وزارة الحج والعمرة، عددًا من النصائح الهامة لجميع المعتمرين، من أجل الاستعداد البدني قبل أداء مناسك العمرة.

مسافة الطواف

وقالت الوزارة في إنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن المدة المتوقعة للسعي تستغرق نحو ساعتين، حيث يتم حرق ما يقرب من 560 سعرًا حراريًا، موضحه أن مسافة السعي والطواف 10 آلاف خطوة تقريباً.

نصائح مهمة

وحول النصائح التي يجب اتباعها من أجل الاستعداد البدني، قالت الوزارة إنها تتمثل في الآتي: تقليل تناول الأكل بصفة عامة، شرب كمية كافية من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الثقيلة، التعود على الماء الفاتر، فضلًا عن الاستحمام بالماء الدافئ قبل القدوم إلى المسجد الحرام. كما أضافت أنه يجب ممارسة رياضة المشي خلال الأيام التي تسبق العمرة، وترطيب مناطق الوزن الزائد من أجل منع التسلخات، وضرورة تناول الأدوية الطبيعية في المواعيد المخصصة لها. وأشارت إلى ضرورة الفصل بين موعد الوصول إلى المسجد الحرام وموعد العمرة بساعات من أجل الاسترخاء، كما يجب أخذ قسط كافٍ من النوم في الليلة التي تسبق العمرة. إرشادات مهمة للاستعداد البدني قبل العمرة - المواطن
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