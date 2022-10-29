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بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة

إشادات بإلغاء حظر المتابعة من تويتر

2022-10-29 الساعة 10:54
إشادات بإلغاء حظر المتابعة من تويتر
المواطن – الرياض

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أشاد مواطنون عبر موقع تويتر بإلغاء إيلون ماسك خاصية حظر المتابعة من موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.

الشادو بان؟

سأل مواطن عن ما هو الشادو بان قائلًا: “هل هو ماسك جديد؟”.

وأضاف: “اللي يفهم يفهمنا”.

وأشاد آخر مضيفًا: “هذا قرار جيد”.

وقال مواطن آخر: “الله لا يوفق من اخترع الخاصية ظللت ٦ شهور بدون مبيعات تذكر بسببهم”.

شرح تفصيلي

أوضح مواطن ما هو الشادو بان قائلًا: “خاصية تسمح لتويتر بحجب بعض المستخدمين وتحجب تغريداتهم عن الظهور في التايم لاين أو غيره بدون ما تقفل حسابه أحيانًا إذا غردت تغريدات مكررة أو أرسلت رسائل خاصة كثيرة يقفل حسابك مؤقتًا ويكتب لك تم إيقاف حسابك مؤقتًا اكتب رقم جوالك أو ايميلك أو يطلع مثل كذا”.

صفقة استحواذ

أتم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار.

وفي أول خطوة بعد إتمام استحواذه على الشركة، قرر ماسك إقالة القيادة العليا للشركة، التي اتهمها في وقت سابق بتضليله.

وكان ماسك يرى أن قيادة الشركة ضللته بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي، وهي مزاعم رفضتها الشركة.

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