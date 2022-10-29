إشادات بإلغاء حظر المتابعة من تويتر

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أشاد مواطنون عبر موقع تويتر بإلغاء إيلون ماسك خاصية حظر المتابعة من موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.
سأل مواطن عن ما هو الشادو بان قائلًا: “هل هو ماسك جديد؟”.
وأضاف: “اللي يفهم يفهمنا”.
وأشاد آخر مضيفًا: “هذا قرار جيد”.
وقال مواطن آخر: “الله لا يوفق من اخترع الخاصية ظللت ٦ شهور بدون مبيعات تذكر بسببهم”.
أوضح مواطن ما هو الشادو بان قائلًا: “خاصية تسمح لتويتر بحجب بعض المستخدمين وتحجب تغريداتهم عن الظهور في التايم لاين أو غيره بدون ما تقفل حسابه أحيانًا إذا غردت تغريدات مكررة أو أرسلت رسائل خاصة كثيرة يقفل حسابك مؤقتًا ويكتب لك تم إيقاف حسابك مؤقتًا اكتب رقم جوالك أو ايميلك أو يطلع مثل كذا”.
أتم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار.
وفي أول خطوة بعد إتمام استحواذه على الشركة، قرر ماسك إقالة القيادة العليا للشركة، التي اتهمها في وقت سابق بتضليله.
وكان ماسك يرى أن قيادة الشركة ضللته بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي، وهي مزاعم رفضتها الشركة.