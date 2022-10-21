إشادة بغرامة الستة آلاف للمراوغة بين المركبات

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تفاعل مواطنون مع تصريحات إدارة المرور بشأن اعتبار المراوغة بين المركبات مخالفة مرور تصل غرامتها المالية إلى 6 آلاف ريال.
وقالت إدارة المرور عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة: إن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.
وتسبب المراوغة بسرعة بين المركبات في مخالفة الأنظمة المرورية، كما أنها تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتزيد صعوبة التحكم بالمركبة.
وأثنى المواطنون على قرار المرور مؤكدين أن المراوغة والاستهتار في الشوارع من بعض الاشخاص يحتاج لحزم وجدية ومتابعة من رجال المرور.
وقال بعضهم: إن هذا المنظر دائمًا نشاهده بشوارعنا مع ناس متهورين، فيما طالب آخرون بضرورة تفعيل العقوبة فورًا لأنهم مستهترون بحياة الآخرين.