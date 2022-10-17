إصابة ساني تضع بايرن ميونخ بورطة

بايرن ميونخ وفرايبورج

أصبح نادي بايرن ميونخ الألماني في ورطة، بعد الكشف عن مدة غياب نجمه، الجناح الألماني ليروى ساني بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فرايبورج أمس الأحد بالجولة العاشرة من الدوري الألماني. وكان ساني تعرض للإصابة ثم غادر اللقاء بالدقيقة الـ76. وذكر الفريق البافاري في بيان رسمي له: ” ساني سيغيب عن المباريات المقبلة للبايرن، بعد أن أُصيب بتمزق في الألياف العضلية، بالجزء الخلفي من فخذه الأيسر”. وكانت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية قالت إن ساني سيغيب لمدة 3 أسابيع عن البايرن، حيث لن يشارك مع الفريق البافاري ضد فريقي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. يذكر أن البايرن، سيواجه فريق أوجسبورج الأربعاء المقبل بالدور الثاني من كأس ألمانيا.وكان بايرن ميونخ نجح في الفوز على فريق فرايبورج بخماسية دون رد، حيث بدأ الفريق البافاري ضاغطًا ليتمكن سيرجي جنابري من إحراز الهدف الأول للفريق البافاري بالدقيقة الـ13، ثم عزز الكاميروني تشوبو موتينج من تقدم البايرن بالهدف الثاني بالدقيقة الـ33.وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل ليروى ساني ثالث الأهداف بالدقيقة الـ53. أما السنغالي ساديو ماني فسجل الهدف الرابع بالدقيقة الـ56، ثم اختتم النمساوي مارسيل سابيتسر الخماسية لـ البايرن بالدقيقة الثمانين.يذكر أن البايرن ثانيًا في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي يونيون برلين المتصدر.