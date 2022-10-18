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إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي

2022-10-18 الساعة 8:38
إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي
المواطن - الرياض

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كشف المعلم عبدالله السلطان، المهتم بالتعليم، عن إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة “مدرستي”.

تسليم الواجب

وقال السلطان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “ضمن التحديثات الأخيرة لـ منصة مدرستي تم إضافة خيار تسليم الواجب (خارج النظام)، لافتًا إلى أن الخاصية تتيح للمعلم استلام الواجب من الطالب يدوياً أو عن طريق أي تطبيق آخر خارج المنصة.

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم. وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.
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