إطلاق برنامج القدرات العالمية للتعلم الأحد المقبل

هدف البرنامج

تطلق جامعة الأمير محمد بن فهد، الأحد المقبل، برنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة، حيث سيبدأ في مدينة حائل.ويجري حاليًا التنسيق لإقامته في عدد من مناطق ومدن المملكة المختلفة. وتستهدف الجامعة من خلال البرنامج تدريب أكثر عدد من الشباب على مستوى المملكة.ويهدف البرنامج والذي يشمل القيادة الشاملة والقدرات العالمية للتعلم مدى الحياة إلى إعداد أفراد فاعلين في حياتنا الشخصية والمهنية وإعداد القادة الشباب لأدوار مستقبلية في المجتمع.