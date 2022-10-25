إطلاق مبادرة ما تغلى عليك لتوفير السلع

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أطلق اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية، ومنافذ البيع الكبرى بالقطاع الخاص والمنتجين والموزعين مبادرة تخفيضات ما تغلى عليك، لإتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مُخفضة.
وقال الاتحاد عبر حسابه في تويتر، إن مبادرة تخفيضات ما تغلى عليك، تحظى بمشاركة واسعة ومشكورة من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء المملكة، وتستهدف أكثر من 40 سلعة تموينية أساسية مثل: الدجاج والبيض والأرز والألبان والزيوت واللحوم وغيرها.
من جهتها باركت جمعية حماية المستهلك المبادرة، وقالت في تغريدة علقت فيها على إعلان إطلاق المبادرة: تبارك الجمعية جميع الجهود لخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في منافذ بيع كبرى في المملكة.
وتدعو كافة المنشآت التجارية في قطاع التموين والمواد الغذائية للانضمام لمبادرة تخفيضات ما تغلى عليك لتشمل كافة المدن والمحافظات.
امير سليهم
هل هي دعاية ام مواقع يمكن الوصول لها واذا كانت مواقع فعلية كيف الوصول لها …