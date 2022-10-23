إعلام روسي : أوكرانيا بدأت تفكيك القنبلة القذرة

قالت وكالة نوفوستي الروسية إن أوكرانيا تعمل على استفزاز موسكو باستخدام ما يسمى بـ”القنبلة القذرة” أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.

القنبلة القذرة

ونقلت الوكالة عن مصادر موثوقة بدول مختلفة القول إن هذا الاستفزاز، الذي يخطط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا، يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني وبالتالي شن حملة قوية على روسيا في العالم بغية تقويض الثقة بموسكو.

المصنع الشرقي

وتابعت الوكالة: تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة الواقع في مدينة جولتيه فودي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع “قنبلة قذرة”، ووصل العمل على المشروع إلى مرحلته النهائية، حسب المصادر.

الحرب العالمية

من جانبه اعتبر رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي ليونيد سلوتسكي دعوة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لضرب الكرملين “نذير احتضاره، ومحاولة منه لجرّ الغرب إلى حرب عالمية ثالثة”.

وأشار إلى أن أي اعتداء من الدول الغربية “ضد روسيا سوف يلقى ردًا حاسمًا”، وأن ذلك سيعني مواجهة عسكرية حقيقية مع موسكو، ستطلقها دول الناتو… أنا متأكد من أن الغرب يدرك ذلك تمامًا”.