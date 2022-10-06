إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء

أعلنت أمانة الأحساء أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على وظائف (المهندسين – الفنيين) المتقدمين عبر منصة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تم تحديد المقابلات يوم الأحد بتاريخ 13/03/1444هـ الموافق 09/10/2022م إلى يوم الأربعاء 16/03/1444هـ الموافق 12/10/2022م.

التواصل مع المرشحين وأوضحت أمانة الأحساء، أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر القنوات الرسمية لأمانة الأحساء وهذا لا يعتبر قبولًا نهائيًا للوظيفة. رابط الاستعلام