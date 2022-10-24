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بعد انسحاب مورداونت

إعلان تولي سوناك رئاسة وزراء بريطانيا غدًا

2022-10-24 الساعة 10:07
إعلان تولي سوناك رئاسة وزراء بريطانيا غدًا
المواطن - متابعة

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أكدت بريطانيا أن الإعلان الرسمي عن تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء سيكون غدًا.

وفاز ريشي سوناك بمنصب رئيس الوزراء البريطاني وأيضًا رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد انسحاب منافسته بيني مورداونت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فوز سوناك:

وأعلن حزب المحافظين الحاكم تقلد سوناك للمنصب رسميًّا بعد انسحاب مورداونت والتي جاءت خطوتها بعد أن ظلت بعيدة عن عتبة الـ 100 صوت اللازمين لبدء جولة ثانية من السباق.

وتلقت مورداونت دعم 90 مرشحًا وكانت تأمل في حصد المزيد من الأصوات، لكن العديد من زملائها والمؤيدين لها حثوها على الانسحاب من السباق؛ نظرًا للحاجة الملحة لاستقرار ووحدة الحزب.

وكان سوناك قد حصل على أصوات 180 عضوًا برلمانيًّا من حزب المحافظين، فمع انسحاب بوريس جونسون، توجه الكثير من الداعمين له إلى سوناك.

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