Icon

تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم

إعلان موسم الرياض يحصد 100 مليون مشاهدة

2022-10-27 الساعة 7:46
إعلان موسم الرياض يحصد 100 مليون مشاهدة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

سجل فيديو إعلان موسم الرياض 2022 بشعاره “فوق الخيال”، أكثر من 100 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، و1.15 مليار ظهور، إضافة إلى21 مليون تفاعل.

 

منصات التواصل

وتقاسمت منصات التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدة الإعلان بواقع 31.7 مليونًا على منصة تويتر، 22.6 مليونًا على الإنستغرام، ومليونين على فيسبوك، و24.8 على تيك توك، و16 مليونًا على سناب شات، و4 ملايين على اليوتيوب، وفقا لما ذكره معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي توتير.

مشاهد مميزة

وتضمن فيديو إعلان موسم الرياض 2022 مشاهد مميزة ومجموعة من المؤثرات البصرية والموسيقية، المؤداة من قِبل أشهر النجوم العالميين في مجالات الفن والرياضة، إذ ظهر فيه لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني الفائز بجائزة الكرة الذهبية أخيرا اللاعب كريم بنزيما، ونجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وظهر صلاح بفيديو إعلان الموسم حاملا «السفير»، الذي يرمز لأكبر سفير بالعالم في منطقة “بوليفارد وورلد”، إضافةً إلى الفنان العالمي دي جي خالد، الذي ردد عبارته الشهيرة “They ain’t Believe in us”، وختم مشاركته بعبارة “!RIYADH DID “.

نجوم الغناء

وشارك بالفيديو من نجوم الغناء ماجد المهندس، ونانسي عجرم، إضافةً إلى الممثلة نادين نجيم، كما تضمن الفيديو تجول المشاركين في مناطق الموسم، والسير بين الدول التي يضم الموسم نماذج من ثقافاتها وأنماط العيش فيها.

ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم والمقاهي، إضافةً إلى الحفلات والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماجد عبدالله : أنا بخير
الرياضة

ماجد عبدالله : أنا بخير

الرياضة
الشمس في أقوى توهج منذ أشهر
العالم

الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

العالم
إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...
العالم

إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...

العالم
مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أخبار رئيسية
جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

آخر الاخبار
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

الرياضة العالمية
شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين
السعودية اليوم

شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه