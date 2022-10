إعلان موسم الرياض يحصد 100 مليون مشاهدة

سجل فيديو إعلان موسم الرياض 2022 بشعاره “فوق الخيال”، أكثر من 100 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، و1.15 مليار ظهور، إضافة إلى21 مليون تفاعل.

منصات التواصل

وتقاسمت منصات التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدة الإعلان بواقع 31.7 مليونًا على منصة تويتر، 22.6 مليونًا على الإنستغرام، ومليونين على فيسبوك، و24.8 على تيك توك، و16 مليونًا على سناب شات، و4 ملايين على اليوتيوب، وفقا لما ذكره معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي توتير.

مشاهد مميزة

وتضمن فيديو إعلان موسم الرياض 2022 مشاهد مميزة ومجموعة من المؤثرات البصرية والموسيقية، المؤداة من قِبل أشهر النجوم العالميين في مجالات الفن والرياضة، إذ ظهر فيه لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني الفائز بجائزة الكرة الذهبية أخيرا اللاعب كريم بنزيما، ونجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وظهر صلاح بفيديو إعلان الموسم حاملا «السفير»، الذي يرمز لأكبر سفير بالعالم في منطقة “بوليفارد وورلد”، إضافةً إلى الفنان العالمي دي جي خالد، الذي ردد عبارته الشهيرة “They ain’t Believe in us”، وختم مشاركته بعبارة “!RIYADH DID “.

نجوم الغناء

وشارك بالفيديو من نجوم الغناء ماجد المهندس، ونانسي عجرم، إضافةً إلى الممثلة نادين نجيم، كما تضمن الفيديو تجول المشاركين في مناطق الموسم، والسير بين الدول التي يضم الموسم نماذج من ثقافاتها وأنماط العيش فيها.

ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم والمقاهي، إضافةً إلى الحفلات والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.