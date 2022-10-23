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إشادة وانبهار بعناصر الإبداع

إعلان موسم الرياض يحصد 11 مليون مشاهدة

2022-10-23 الساعة 4:39
إعلان موسم الرياض يحصد 11 مليون مشاهدة
المواطن - الرياض

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حصد الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2022، أكثر من 11 مليون مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة من نشره؛ إذ أشاد به المغردون لما يتميز به من عناصر الإبداع والإبهار.

إشادات بالإعلان

وفور أن أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، فيديو إعلان موسم الرياض 2022، عبر حسابه بموقع “تويتر”، وتهافت المغردون على رؤيته، منبهرين بالعناصر البصرية والموسيقية فيه، فضلًا عن تواجد أبرز نجوم الفن والرياضة به.
وقال الفنان عمرو دياب : “موسم عالمي”، فيما قالت الإعلامية نشوى الرويني:” فوق الخيال فعلًا، ما شاء الله تبارك الرحمن “.

فوق الخيال

وأشاد المغردون بظهور النجم المصري لاعب نادي ليفربول في الإعلان، فضلًا عن نجم ريال مدريد كريم بنزيمة، فقال أحد المغردين: “موسم الرياض هذه السنة غير”، وأشار آخر: “بنزيمة ومحمد صلاح والله الموسم فعلًا فوق الخيال صرت أنتظر كل يوم وش بيبهرونا فيه هيئة الترفيه”.

إعلان موسم الرياض

وشارك بالفيديو من نجوم الغناء كل من الفنان ماجد المهندس، ونانسي عجرم، والفنانة نادين نجيم.

إطلاق موسم الرياض

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أطلق الجمعة الماضية، فعاليات موسم الرياض 2022 في منطقة “رياض فايبز”، بكرنفال دولي شهد أول عرض في الشرق الأوسط لأكثر من 3200 طائرة درون، وحفل غنائي عالمي للفنانة البريطانية “ANNE-MARIE”، وألوان متعددة من الألعاب النارية، التي أضاءت سماء العاصمة الرياض في افتتاح الحدث الترفيهي.

وشمل حفل موسم الرياض 2022، الذي اكتظت جنباته بالجمهور، عرضًا فنيًا للمناطق الخمس عشرة للموسم، كما ضم عروضًا تمهد لافتتاح المناطق الترفيهية، التي يمثل مجموعها فعاليات موسم هذا العام.

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