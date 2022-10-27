إعلان نتائج القبول النهائي على كلية الملك فهد الأمنية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (66) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1444 هـ.
ويمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، من خلال منصة (أبشر- توظيف).