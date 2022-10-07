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على أن ينفذ الأمر بأثر فوري

إقالة وزير التجارة البريطاني بسبب سلوك غير لائق

2022-10-07 الساعة 9:53
إقالة وزير التجارة البريطاني بسبب سلوك غير لائق
المواطن - متابعة

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بعد أسابيع قليلة من أداء الحكومة اليمين الدستورية، قررت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، إقالة وزير التجارة البريطاني، كونور بورنس، من حكومتها على أن ينفذ الأمر بأثر فوري في أعقاب مزاعم تتعلق بسوء سلوك جسيم دون الكشف عن الخطأ الذي ارتكبه.

إجراء مباشر:

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني: “اتخذت رئيسة الوزراء إجراءً مباشرًا عند إبلاغها بهذا الادعاء ومن الواضح أنه يتعين على جميع الوزراء الحفاظ على معايير عالية من السلوك، كما يتوقع الجمهور”.

نداءات بسحب الثقة:

وفي وقت سابق أرسل نواب حزب المحافظين خطابات بسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس؛ بسبب مخاوف من أنها ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية. وقالت الصحيفة: إن تحركات أعضاء البرلمان من حزب المحافظين جاء بسبب رد فعل كبار الاقتصاديين وأسواق العملات وأحزاب المعارضة وبعض نواب حزب المحافظين المستائين من إجراءات التخفيضات الضريبية التي فرضتها رئيسة الوزراء.
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