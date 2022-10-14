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بعد 38 يومًا من تعيينه

إقالة وزير المالية البريطاني

2022-10-14 الساعة 3:32
إقالة وزير المالية البريطاني
المواطن - متابعة

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أقالت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، وزير المالية والخزانة كواسي كوارتنج، بعد 38 يومًا فقط من تعيينه.

التخفيضات الضريبية

وحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”، جاء ذلك وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستلغي التخفيضات الضريبية المزمعة والتي أثارت أزمة اقتصادية وسياسية حادة في البلاد.

إقالة بعد زيارة

وأقالت تراس وزير المالية بعد لقاء معه في داونينج ستريت، اليوم الجمعة، بعد عودته على عجل من واشنطن، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لانتهاء زيارته، حيث كان يحضر اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المقرر أن تعقد تراس مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق الجمعة، في أوج أزمة اقتصادية وسياسية تتعلق بـ”ميزانيتها المصغرة”، غير الممولة والتي تسببت في فوضى وذعر في الأسواق.

شكوك ومخاوف

وكان وزير المالية أعلن قبل 3 أسابيع عن تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، وهو ما أثار مخاوف كبيرة من تضخم الديون ومفاقمة معدلات التضخم. وأثارت الخطة شكوكًا واسعة حول الاقتصاد البريطاني، حيث جاءت عكس اتجاه بنك إنجلترا لتشديد الأوضاع النقدية من أجل كبح التضخم. كما أدت إلى انهيار الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه الشهر الماضي.
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