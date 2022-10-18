إقفال طرح شهر أكتوبر بـ700 مليون ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2022م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3,127 مليارات ريال سعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 700 مليون ريال سعودي. تقسيم الإصدارات لثلاث شرائح وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 300 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 300 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037م.