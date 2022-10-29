إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود

أقامت شركة روتانا أولى حفلاتها في موسم الرياض 2022 بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وهو الحفل الذي جمع النجمتين إليسا وهيفاء وهبي وجاء مبتكرًا في فكرته وتركيبة اختياره لنجومه وما تخلله من إبهار.

تفاصيل الحفل:

الحفل أقيم في مسرح محمد عبده ارينا وكان تريند منذ الاعلان عنه إذ وصفه جمهور الفنانتين أنه فوق الخيال كونه الأول الذي يجمع إليسا وهيفاء معًا، وشاركهما الحفل “دي جي” ELFUEGO الذي افتتح الحفل، تلاه فقرة هيفاء ثم فقرة إليسا.

هيفاء وإليسا في الـMedia Wall توجهتا في كلامهما مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا بشكر المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه، واصفتين موسم الرياض أنه تخطى حدود المملكة، مضيفتان: “صار بالنسبة لنا حدث عالمي ننتظره كل عام”، كما توجهتا بالتقدير إلى شركة روتانا ورئيسها التنفيذي سالم الهندي على اختيارهما كي تكونا أول من افتتحتا حفلات روتانا في الموسم، مؤكدتين: “دائمًا روتانا وهيئة الترفيه صانعي المستحيل”، كما أعلنتا أنهما دوما تشعران أن روتانا بيتهما وأنهما على تعاون دائم معها.

كواليس:

من جانبها، عبرت هيفاء وهبي عن فرحتها كونه الحفل الأول لها في السعودية وموسم الرياض، وحرصت في الكواليس عند التقاطها صورة تذكارية جمعتها مع سالم الهندي وإليسا أن تبارك للأخيرة على عيد ميلادها وتعانقها.

وعلى المسرح قالت هيفا للجمهور السعودي:” ما بينشبع منكم ونيالكم على هذا البلد الحلو”.

أما إليسا، فقالت وهي على المسرح:” الجمهور السعودي بيعقد وصرت معتادة على ملاقاتهم فقد شاركت بأكثر من حفل في المملكة”.

وخلال فقرتها قدمت أحد أغاني شيرين عبد الوهاب بعنوان “مشاعر” وذلك دعمًا ومؤازرة لها.

من جهة أخرى، سيكون الجمهور يوم 4 نوفمبر على موعد مع المطربين حسين الجسمي وعايض وأصيل هميم، في ثاني حفلات روتانا وهيئة الترفيه بموسم الرياض الحالي، ومن بعده هناك حفلات ضخمة سيعلن عنها لاحقًا.