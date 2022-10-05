إنتر ميلان يتجاوز برشلونة بهدف

انتهت، منذ قليل، مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق الإيطالي بهدف دون رد.
تقدم إنتر ميلان:
وبدأت مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة التي أُقيمت على ملعب “سان سيرو” بشكل سريع، وكاد النيراتزوري أن يهز الشباك عند الدقيقة السادسة، ولكن الدفاع أبعدها، لتصل إلى هاكان كالهانجولو، ليطلق تسديدة صاروخية أبعدها تير شتيجن.
وطالب لاعبو الإنتر الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 20، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ليحتسب تسلل على لاوتارو، وسجل كوريا الهدف الأول بعد مراوغة شتيجن، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ومرر بيدري الكرة إلى ديمبلي، وراوغ لاعب النيراتزوري وسدد كرة قوية عند الدقيقة 36، قبل أن يسجل كالهانجولو الهدف الأول عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتسديدة أرضية، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان ضد برشلونة.
محاولات مستمرة:
ومع بداية الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وكاد ديمبلي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 60 عن طريق تسديدة صاروخية، إلا أن الحارس أونانا تألق وأبعدها، قبل أن يهز بيدري الشباك عند الدقيقة 67، ولكن الحكم ألغاه لوجود لمسة يد.
وأنقذ إريك جارسيا فريقه من الهدف الثاني، وأبعد الكرة قبل أن ينفرد لاوتارو بالمرمى، وأهدر جيرارد بيكيه فرصة التعادل برأسية عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان ضد برشلونة بهدف نظيف.