Icon

15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف رفع جودة الحياة

إنجازات المملكة الاستثنائية منذ انطلاق رؤية 2030

2022-10-06 الساعة 12:44
إنجازات المملكة الاستثنائية منذ انطلاق رؤية 2030
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استعرض المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنجازات المملكة الاستثنائية منذ انطلاق رؤية 2030 التي انصبت في رفع جودة الحياة بالمملكة ضمن بيئة حيوية ورائدة، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتمكين مختلف فئات المجتمع لدفع عجلة التنمية.

التغير المناخي

وقال السفير الواصل، في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية في دورتها الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة تعمل على بذل الجهود للتصدي لآثار التغير المناخي، حيث تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والتركيز على خطط الطاقة المتجددة، إضافة لإطلاقها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.

أمن الطاقة

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أكد أن المملكة تسعى إلى التعامل مع التحول في مجال الطاقة بمسؤولية وبهدف الاستفادة من جميع مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار استدامة البيئة.

التنمية المستدامة

وشدد السفير الواصل، في ختام الكلمة، على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات الدولية، والحرص على الالتزام بالدور الإنساني والتنموي في دعم الدول الأكثر احتياجاً، مؤكداً التزام المملكة بالتعاون الوثيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية عالمياً بما يحمي مصالح الشعوب والعالم أجمع.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا
الرياضة

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة 14 يومًا

الرياضة
مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...
السعودية اليوم

مهرجان ولي العهد للهجن يعكس اهتمام القيادة...

السعودية اليوم
8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم
الرياضة العالمية

8 مباريات بدوري أبطال أوروبا اليوم

الرياضة العالمية
9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...
الرياضة

9 أهداف تفصل حمدالله عن نادي الـ100...

الرياضة
تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...
السعودية اليوم

تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة...

السعودية اليوم
التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...
السعودية اليوم

التحالف: تعنت الحوثيين أفشل جهود إطلاق جميع...

السعودية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...
السوق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في...

السوق
أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني
الرياضة

أخضر الصالات يبحث عن فوزه الثاني

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه