إنجاز سعودي في الأولمبياد الأوروبي للمعلوماتية

تمكنت طالبتان من تعليم جدة من الفوز بالميداليتين الفضية والبرونزية في أولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية EGOI 2022، وذلك من بين 164 طالبة متفوقة في مجال المعلوماتية يمثلن 43 دولة.

الأولمبياد الأوروبي

وحصلت الطالبة لين قنش الطالبة بالصف الثاني الثانوي بثانوية الموهوبات بجدة على الميدالية الفضية في النسخة الثانية من الأولمبياد التي أقيمت في تركيا خلال الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر الجاري، وحصلت على هذا الإنجاز بعد رحلة تدريب مكثفة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية تلقت خلالها 1266 ساعة.

أما الطالبة الثانية عزوف باعقيل بالصف الثاني الثانوي الميدالية فقد أحرزت البرونزية بعد رحلة تدريب مكثفة مع برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية تلقت خلالها 938 ساعة.

من جانبه، هنأ مدير التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الطالبتين على تحقيق هذا الإنجاز العالمي، متمنيًا لهما مزيدًا من التفوق والنجاح.