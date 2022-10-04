إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي بالرياض

فيديو | مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي في الرياض 🇸🇦#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/CPIvTq9vmg — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 4, 2022

فوز المملكة

ريادة سعودية

نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يرصد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي في مدينة الرياض.ووقع الاتفاقية كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي ورئيس المجلس السيد راجا راندير سينج. جاء ذلك خلال مراسم أعمال الجمعية العمومية التي بحثت ملف استضافة «تروجينا – نيوم» لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، حيث فازت المملكة.وكان المجلس الأولمبي الآسيوي أعلن فوز ملف تروجينا لعام 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41. وعلقت اللجنة الأولمبية والبارالمبية على النبأ قائلة على حسابها بموقع “تويتر” “تاريخي المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن فوز ملف #تروجينا2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 .. أهلًا بكم في شتاء السعودية”.وبمنح تروجينا حق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، تصبح المملكة أول دول غرب قارة آسيا تنظم هذه الدورة، بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقاً على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.