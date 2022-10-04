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بتوقيع وزير الرياضة

إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي بالرياض

2022-10-04 الساعة 9:04
إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي بالرياض
المواطن - الرياض

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نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يرصد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي في مدينة الرياض. ووقع الاتفاقية كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي ورئيس المجلس السيد راجا راندير سينج. جاء ذلك خلال مراسم أعمال الجمعية العمومية التي بحثت ملف استضافة «تروجينا – نيوم» لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، حيث فازت المملكة.

فوز المملكة

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي أعلن فوز ملف تروجينا لعام 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41. وعلقت اللجنة الأولمبية والبارالمبية على النبأ قائلة على حسابها بموقع “تويتر” “تاريخي المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن فوز ملف #تروجينا2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 .. أهلًا بكم في شتاء السعودية”.

ريادة سعودية

وبمنح تروجينا حق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، تصبح المملكة أول دول غرب قارة آسيا تنظم هذه الدورة، بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقاً على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.
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