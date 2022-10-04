إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي بالرياض

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ووقع الاتفاقية كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي ورئيس المجلس السيد راجا راندير سينج. جاء ذلك خلال مراسم أعمال الجمعية العمومية التي بحثت ملف استضافة «تروجينا – نيوم» لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، حيث فازت المملكة.
فيديو | مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي في الرياض 🇸🇦#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/CPIvTq9vmg— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 4, 2022