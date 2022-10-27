إنفانتينو: سعيد ببدء الدوري السعودي للسيدات

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سعادته بعد انطلاق الدوري السعودي للسيدات في شهر أكتوبر الحالي.

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال ملتقى الاستثمار قائلًا: ” سعدت للغاية بانطلاق الدوري السعودي للسيدات، ونأمل خلال الفترة المقبلة، استضافة المملكة لـ بطولة كأس العالم للسيدات قريبًا”.

تعليق إنفانتينو

وواصل رئيس الفيفا: ” لا بد من الاستمتاع بأجواء كأس العالم الذي سيقام في قطر في الشهر المقبل، المونديال فرصة سانحة لملايين الأشخاص لمعرفة ثقافة الخليج العربي وحفاوة الضيافة لديهم بالبطولة”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد بالمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم رفقة منتخبات ” بولندا والمكسيك والأرجنتين”.

وسيقص المنتخب السعودي مبارياته بكأس العالم يوم 22 نوفمبر المقبل، بمواجهة منتخب الأرجنتين في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.