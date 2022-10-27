إنفانتينو: سعيد ببدء الدوري السعودي للسيدات

مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية يوم مميز بـ الراتب وويك إند محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية
أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سعادته بعد انطلاق الدوري السعودي للسيدات في شهر أكتوبر الحالي.
وتحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال ملتقى الاستثمار قائلًا: ” سعدت للغاية بانطلاق الدوري السعودي للسيدات، ونأمل خلال الفترة المقبلة، استضافة المملكة لـ بطولة كأس العالم للسيدات قريبًا”.
وواصل رئيس الفيفا: ” لا بد من الاستمتاع بأجواء كأس العالم الذي سيقام في قطر في الشهر المقبل، المونديال فرصة سانحة لملايين الأشخاص لمعرفة ثقافة الخليج العربي وحفاوة الضيافة لديهم بالبطولة”.
جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد بالمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم رفقة منتخبات ” بولندا والمكسيك والأرجنتين”.
وسيقص المنتخب السعودي مبارياته بكأس العالم يوم 22 نوفمبر المقبل، بمواجهة منتخب الأرجنتين في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.