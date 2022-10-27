Icon

مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح  Icon الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية Icon مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد Icon تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
معربًا عن أمنياته باستضافة المملكة لمونديال السيدات

إنفانتينو: سعيد ببدء الدوري السعودي للسيدات

2022-10-27 الساعة 10:13
إنفانتينو: سعيد ببدء الدوري السعودي للسيدات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سعادته بعد انطلاق الدوري السعودي للسيدات في شهر أكتوبر الحالي.

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال ملتقى الاستثمار قائلًا: ” سعدت للغاية بانطلاق الدوري السعودي للسيدات، ونأمل خلال الفترة المقبلة، استضافة المملكة لـ بطولة كأس العالم للسيدات قريبًا”.

تعليق إنفانتينو

وواصل رئيس الفيفا: ” لا بد من الاستمتاع بأجواء كأس العالم الذي سيقام في قطر في الشهر المقبل، المونديال فرصة سانحة لملايين الأشخاص لمعرفة ثقافة الخليج العربي وحفاوة الضيافة لديهم بالبطولة”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد بالمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم رفقة منتخبات ” بولندا والمكسيك والأرجنتين”.

وسيقص المنتخب السعودي مبارياته بكأس العالم يوم 22 نوفمبر المقبل، بمواجهة منتخب الأرجنتين في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماجد عبدالله : أنا بخير
الرياضة

ماجد عبدالله : أنا بخير

الرياضة
الشمس في أقوى توهج منذ أشهر
العالم

الشمس في أقوى توهج منذ أشهر

العالم
إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...
العالم

إصابات بسقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء...

العالم
مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أخبار رئيسية
جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد تترقب موقف أحمد حجازي

آخر الاخبار
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم ديربي آرسنال ضد توتنهام

الرياضة العالمية
شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين
السعودية اليوم

شكرًا معلمي عبارات تقدير لصناع المستقبل الحقيقيين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه