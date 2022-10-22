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التف حول عنقه 

إنقاذ حياة مولود بتبوك اختنق بالحبل السري

2022-10-22 الساعة 5:30
إنقاذ حياة مولود بتبوك اختنق بالحبل السري
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك بلاغًا عن حالة ولادة في وضع حرج للأم والمولود إذ تبين عند وصول الفرق الطبية التفاف الحبل السري حول عنق المولود ما تسبب باختناقه.

تفاصيل العملية:

وذكرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك أن الفرق الطبية تدخلت وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت بعمل الإنعاش للمولود الذي اتضح أن لديه توقف قلب وتنفس واستطاعت الفرق بعد (توفيق الله سبحانه وارادته) إعادة النبض والتنفس له.

حالات نادرة:

وأكدت الهيئة بأن هذه الحالات تعتبر من الحالات المعقدة والنادرة والتي تحتاج مجهودات طبية مكثفة ويعود نجاح مثل هذه الحالات لتكثيف الدورات الطبية المتخصصة والتدريب على كافة المهارات الإسعافية والطبية بدمى ووسائل تدريب متخصصه والتي تقام بشكل دوري.

وشددت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” أو نداء استغاثة من تطبيق (توكلنا) والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

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