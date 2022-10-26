إنقاذ رقبة العنزي من حد السيف قبل القصاص بأيام

أسهمت شفاعة محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، في تنازل المواطن معيوف منيخر العنزي عن قاتل ابنه.

وأعلن العنزي تنازله أمام محافظ حفر الباطن وعدد من الحضور، وذلك خلال زيارة الأمير منصور بن محمد لذوي الدم بمنزلهم في المحافظة.

24 عامًا:

وجاء ذلك بعد 24 عامًا من حدوث قضية القتل التي وقعت في حفر الباطن وكان من المقرر تنفيذ القصاص خلال الأيام القادمة.

وثمن ذوي السجين جهود وشفاعة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وسعيه في إصلاح ذات البين، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ما قام به في ميزان حسناته.