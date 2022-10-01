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السلطات تبحث عن العالقين

إنقاذ 13 شخصًا في انهيار مبنى ببغداد

2022-10-01 الساعة 11:19
إنقاذ 13 شخصًا في انهيار مبنى ببغداد
المواطن - متابعة

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استيقظ سكان منطقة الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد، على كارثة انهيار أحد المباني.

محاصرون تحت الأنقاض

وحسب قناة “العربية”، قالت مديرية الدفاع المدني العراقية إنها تعمل على إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى الذي يضم محلات تجارية، وسط بغداد.

إنقاذ 13 شخصًا

وأوضحت في بيان أن فرقها تواصل أعمالها لإنقاذ المحاصرين، بعدما تمكنت من انتشال 13 شخصًا، من تحت الركام وإنقاذهم. فيما أفيد بمقتل شخصين، حسب ما نقلت قناة “العربية” عن وسائل إعلام محلية.
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