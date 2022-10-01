إنقاذ 13 شخصًا في انهيار مبنى ببغداد

بغداد.. انهيار بناية بالكرادة فيها محال تجارية وأنباء عن محاصرين تحت الأنقاض

#العربية pic.twitter.com/lWx330XEEu — العربية (@AlArabiya) October 1, 2022

محاصرون تحت الأنقاض

إنقاذ 13 شخصًا

استيقظ سكان منطقة الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد، على كارثة انهيار أحد المباني.وحسب قناة “العربية”، قالت مديرية الدفاع المدني العراقية إنها تعمل على إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى الذي يضم محلات تجارية، وسط بغداد.وأوضحت في بيان أن فرقها تواصل أعمالها لإنقاذ المحاصرين، بعدما تمكنت من انتشال 13 شخصًا، من تحت الركام وإنقاذهم. فيما أفيد بمقتل شخصين، حسب ما نقلت قناة “العربية” عن وسائل إعلام محلية.