Icon

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
في أوائل عام 2023

إنهاء دعم Chrome على Windows 7 و Windows 8.1

2022-10-27 الساعة 1:50
إنهاء دعم Chrome على Windows 7 و Windows 8.1
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشفت جوجل أنها ستنهي دعم Chrome على نظامي تشغيل Windows 7 وWindows 8.1 في وقت مبكر من العام المقبل. فلن يعمل Chrome 110، المقرر إصداره في السابع من فبراير، على أي من أنظمة التشغيل.

لن تثبت إصدارات أحدث

ورغم ذلك، ستظل قادرًا على استخدام الإصدارات القديمة من Chrome على نظامي Windows 7 و8.1، ولكن لن تتمكن بعد الآن من تثبيت إصدارات أحدث، والتي ستتضمن ميزات جديدة وتحديثات أمنية.

وقد اقترحت جوجل الترقية إلى Windows 10 أو Windows 11 للاستمرار في الحصول على تحديثات Chrome. قد يكون ذلك صعبًا بالنسبة لأولئك الذين لا تدعم أنظمتهم الإصدارات الأحدث من نظام مايكروسوفت، والشركات التي لا تزال عالقة في نظام التشغيل Windows 7 أو 8.1 والأشخاص الذين لا يستطيعون شراء جهاز كمبيوتر جديد.

إنهاء الدعم

ومع ذلك، كان على جوجل إنهاء الدعم في مرحلة ما. أشارت الشركة إلى أن جدولها الزمني يتوافق مع إنهاء مايكروسوفت الدعم الموسع لنظامي التشغيل Windows 7 أو Windows 8.1 في 10 يناير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سناب شات يطرح 12 ميزة للمبدعين بالمملكة
السعودية اليوم

سناب شات يطرح 12 ميزة للمبدعين بالمملكة

السعودية اليوم
كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بالأهداف
الرياضة

كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بالأهداف

الرياضة
المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا
الرياضة

المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا

الرياضة
الزعاق يكشف مواصفات طقس أكتوبر
السعودية اليوم

الزعاق يكشف مواصفات طقس أكتوبر

السعودية اليوم
سبب وفاة الملكة إليزابيث
العالم

سبب وفاة الملكة إليزابيث

العالم
25 متهمًا في قبضة الأمن
حصاد اليوم

25 متهمًا في قبضة الأمن

حصاد اليوم
ممنوعات وسلاح بمركبة في الرياض
حصاد اليوم

ممنوعات وسلاح بمركبة في الرياض

حصاد اليوم
بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية
العالم

بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه