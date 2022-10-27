إنهاء دعم Chrome على Windows 7 و Windows 8.1

كشفت جوجل أنها ستنهي دعم Chrome على نظامي تشغيل Windows 7 وWindows 8.1 في وقت مبكر من العام المقبل. فلن يعمل Chrome 110، المقرر إصداره في السابع من فبراير، على أي من أنظمة التشغيل.

لن تثبت إصدارات أحدث

ورغم ذلك، ستظل قادرًا على استخدام الإصدارات القديمة من Chrome على نظامي Windows 7 و8.1، ولكن لن تتمكن بعد الآن من تثبيت إصدارات أحدث، والتي ستتضمن ميزات جديدة وتحديثات أمنية.

وقد اقترحت جوجل الترقية إلى Windows 10 أو Windows 11 للاستمرار في الحصول على تحديثات Chrome. قد يكون ذلك صعبًا بالنسبة لأولئك الذين لا تدعم أنظمتهم الإصدارات الأحدث من نظام مايكروسوفت، والشركات التي لا تزال عالقة في نظام التشغيل Windows 7 أو 8.1 والأشخاص الذين لا يستطيعون شراء جهاز كمبيوتر جديد.

إنهاء الدعم

ومع ذلك، كان على جوجل إنهاء الدعم في مرحلة ما. أشارت الشركة إلى أن جدولها الزمني يتوافق مع إنهاء مايكروسوفت الدعم الموسع لنظامي التشغيل Windows 7 أو Windows 8.1 في 10 يناير.