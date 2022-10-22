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ضبط حارس أمن حصل على رشوة

إيقاف عسكري أصدر صحيفة سوابق غير صحيحة لشقيقه

2022-10-22 الساعة 10:53
إيقاف عسكري أصدر صحيفة سوابق غير صحيحة لشقيقه
المواطن - الرياض

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه يجري حاليًّا استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا إيقاف حارس أمن يعمل بمركز إيواء في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال من أحد المقيمين، مقابل عدم ترحيل ابنه من المملكة.

واسطة ومحسوبية

وفي قضية أخرى، تم إيقاف عسكري بشرطة إحدى المحافظات؛ لقيامه بإصدار صحيفة سوابق غير صحيحة لشقيقه (تم إيقافه).

كما تم إيقاف موظف بالإدارة العامة للتعليم بإحدى المناطق؛ لقيامه بتوظيف زوجات أبنائه بالإدارة العامة للتعليم دون استكمال إجراءات التعيين وبطريقة غير نظامية.

بالجرم المشهود

كما تم القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء في أثناء قيامهما بالتلاعب في قراءة عدادات الكهرباء لبعض المشتركين بمقابل مادي؛ وذلك بهدف تخفيض تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

 

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