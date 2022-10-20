إيقاف كريستيانو رونالدو لنهاية الموسم !

يبدو أن المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، قد يتجه لمعاقبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بحرمانه من مباريات الفريق الأول لنهاية الموسم الحالي.

وكان رونالدو غادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة اليونايتد وتوتنهام أمس في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج بعد الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0: ” سأرد عليه غدًا اليوم يجب علينا الاحتفال بالفوز”.

كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو شعر بالغضب بسبب عدم اعتماد تين هاج عليه في مباراة توتنهام، حيث غادر رونالدو دكة بدلاء اليونايتد قبل دقيقتين على نهاية المباراة أمام توتنهام.

وسبق لـ تين هاج أن وقع عقوبة على الألماني أمين يونس حينما كان الثنائي في صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي حيث منعه من المشاركة مع الفريق لنهاية الموسم، بسبب رفضه الدخول كبديل في مباراة لمدة خمس دقائق.

وكان كريستيانو رونالدو غضب من استبداله في مباراة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الماضي ليعبر عن غضبه بسبب عدم مشاركته في لقاء توتنهام بترك الملعب قبل نهاية المباراة، حيث من المتوقع إيقافه لنهاية الموسم، كما فعل تين هاج مع أمين يونس.

وربما يُفكر النجم البرتغالي في مغادرة مانشستر يونايتد في شهر يناير المقبل، حيث يشعر بالملل بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع مانشستر يونايتد، منذ قدوم تين هاج.