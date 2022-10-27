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دخل مقر الشركة بحوض

إيلون ماسك: أنا رئيس تويتر

2022-10-27 الساعة 6:23
إيلون ماسك: أنا رئيس تويتر
المواطن - متابعة

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نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقطع فيديو، يظهره وهو يدخل مقر شركة “تويتر” في سان فرنسيسكو.

وظهر ماسك في الفيديو المنشور على حسابه بموقع “تويتر”، وهو يمسك في يديه حوض غسيل.

رئيس تويتر

كما غير التعريف عن نفسه على حسابه بالموقع إلى “رئيس تويتر”، وذلك قبل أيام من المهلة النهائية لإتمام صفقة شرائه للشركة.

صفقة شراء

ولم يتضح ما إذا كان ماسك قد التقى أي شخص داخل المقر، لكن من المفترض أنه يعمل حاليًا مع الشركة لاستكمال عملية الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

ويتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي قام بتوقيعه مع “تويتر”.

ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ بشرط إرجاء الإجراءات القانونية ضده.

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