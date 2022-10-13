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شائعات الانفصال تطارد الزوجين 

ابنة بول ووكر تنهار بالبكاء بعد ترك زوجها 

2022-10-13 الساعة 5:19
ابنة بول ووكر تنهار بالبكاء بعد ترك زوجها 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 
تم تصوير ابنة الممثل الراحل بول ووكر، ميدو، وهي تنهار بالبكاء بعد أن تركت زوجها، لويس ثورنتون، بينما كانا يتناولان الطعام في مطعم في نيويورك، بحسب موقع Page Six الفني. ابنة بول ووكر تنهار بالبكاء بعد ترك زوجها  وظهرت ميدو وهي تدخل في محادثة متوترة مع زوجها قبل النهوض من على الطاولة وتركه وحيدًا في المطعم، بينما شقت طريقها إلى الخارج وواصلت السير حتى مسافة قريبة وجلست على الأرض. ابنة بول ووكر تنهار بالبكاء بعد ترك زوجها  واصلت ابنة بول ووكر البالغة 23 عامًا بكاءها لفترة حتى نهضت في النهاية وعادت إلى المطعم مرة أخرى حيث جلس زوجها. ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى اندلاع حزنها وغضبها، لاسيما أنها هي وزوجها كانا يبدوان سعداء أكثر من أي وقت مضى على وسائل التواصل الاجتماعي، واحتفل كلاهما بذكرى زواجهما الأولى. وكانت ميدو بول ووكر وزوجها لويس ثورنتون تزوجا في أكتوبر الماضي في جمهورية الدومينيكان بعد خطوبة لمدة شهرين.

شائعات الانفصال تطارد ابنة وول واكر 

وطاردت شائعات الانفصال ابنة النجم الراجل بول واكر منذ أن كتب زوجها منشورًا على إنستقرام قال فيه: من فضلك.. فترة راحة، لتعلق عليه قائلة: لا أحب هذا الحديث. ويُذكر أن ميدو هي الابنة الوحيدة للممثل الراحل بول ووكر الذي توفي عام 2013 عن عمر يناهز الأربعين، بعد حادث سيارة، وقد كان نجم سلسلة أفلام Fast & Furious مع فين ديزل الذي حل محله في زواج ابنته.
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