اتفاقية بين تقويم التعليم وكاوست

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب , بمقر الهيئة اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”.

وقع المذكرة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومن جانب الجامعة رئيس الجامعة الدكتور توني شان.

تبادل الخبرات

وتهدف المذكرة إلى تحديد مجالات التعاون وفرص تبادل الخبرات بما يعزز الطاقة الأدائية لدى الطرفين، كما تتضمن التعاونَ في تنفيذ عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، والتطوير المهني وتبادل الاستشارات خاصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك من الطرفين.

برامج التطوير

وكذلك التعاون في برامج التطوير ذات الاهتمام المشترك، وتبادل البيانات، والاسهام في تحسين مخرجات التعليم الأساسية، والتعاون المشترك في إعداد دراسات وبحوث ذات جودة عالية في مجالات تهتم بتطوير وتحسين جودة التعليم، وتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي لقطاعات التعليم العام والجامعي.

فيما توفر معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل من خلال التعاون في بناء برامج تدريبية مشتركة تهتم بالتطوير المهني والعلمي في عدة مجالات، منها مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي.