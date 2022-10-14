احتجاجات في معقل المرجعية بإيران

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اندلاع الاحتجاجات بمدينة قم معقل المرجعية في إيران— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) October 13, 2022
#مهسا_امینی
#MahsaAmini pic.twitter.com/zK3W2a3uuq