احتجاجات في معقل المرجعية بإيران

اندلاع الاحتجاجات بمدينة قم معقل المرجعية في إيران

⁧#مهسا_امینی⁩

⁦#MahsaAmini pic.twitter.com/zK3W2a3uuq — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) October 13, 2022

احتجاجات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تجمهر عدد من الإيرانيين واندلاع احتجاجات بمدينة قم معقل المرجعية هناك.وتأججت الاحتجاجات في إيران منذ أول أكتوبر الجاري، حيث خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن، خاصة في العاصمة طهران وشيراز، وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأحواز. كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع “كيش” الوجهة السياحية الأولى في إيران.