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بعدما سجل العويران ضد بلجيكا

احتفال لا يُنسى لـ الأخضر في كأس العالم

2022-10-28 الساعة 3:25
احتفال لا يُنسى لـ الأخضر في كأس العالم
المواطن - مروة نبيل

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استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ذكريات تألق الأخضر خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم نسخة 1994.

احتفال لا يُنسى

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات اللاعبين، وقال: “احتفال أيقوني لا يُنسى للأخضر السعودي عندما نثر سعيد العويران سحره وسجل هدفه التاريخي في بلجيكا”.

وتابع حساب البطولة حديثه عن هدف الأخضر قائلًا: “تلاعب العويران بالمدافعين وقطع مسافة 70 متر بطول الملعب ليسجل هدف صعود المنتخب السعودي لأدوار خروج المغلوب في كأس العالم فيفا الولايات المتحدة 1994″.

سعيد العويران
العويران – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق الأخضر

وتأهل الأخضر إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه في نسخة عام 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد في مجموعة قوية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التي تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب.

الأخضر في كأس العالم 1994
احتفال اللاعبين بهدف العويران – المصدر @fifaworldcup_ar

وبدأ المنتخب السعودي مشواره بالخسارة ضد هولندا بنتيجة 2/1، واستعاد توازنه وتجاوز عقبة المغرب بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحقق مفاجأة كبرى بالتغلب على بلجيكا بهدف دون رد سجله سعيد العويران.

وخطف الأخضر بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من كأس العالم، ليضرب موعدًا مع منتخب السويد الأول لكرة القدم، الذي نجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتودع السعودية المونديال بعدما خطفت الأنظار في مشاركتها الأولى.

سعيد العويران
العويران – المصدر @fifaworldcup_ar

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