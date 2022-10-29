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تُقام يوم 8 ديسمبر المقبل

احتمالية تغيير ملعب مباراة الهلال ونيوكاسل

2022-10-29 الساعة 5:16
احتمالية تغيير ملعب مباراة الهلال ونيوكاسل
المواطن - محمد سمعة

يبدو أن نادي الهلال، سيواجه فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على ملعب آخر غير ملعب مرسول بارك في الرياض.

وكان أزرق الرياض أعلن يوم 20 أكتوبر الجاري عن مواجهة نادي نيوكاسل يوم 8 ديسمبر المقبل، وذلك خلال موسم الدرعية.

وقال الإعلامي الرياضي صالح الحناكي عبر حسابه في “تويتر” : “إدارة الهلال تعتذر عن مواجهة نيوكاسل على مرسول بارك .. وتفضل استاد فيصل بن فهد أو استاد الملك فهد الأكبر حجماً .. ولرغبة النادي بظهور شعاره وعلامته التجارية الجديدة وهذا يلزمه تعديل كبير في الملعب بسبب كثرة التغيير والتشويه فيه”.

جدير بالذكر أن مباراة ميلان والإنتر في السوبر الإيطالي سوف تُقام يوم 18 يناير المقبل خلال موسم الدرعية.

الهلال والنصر

وفي وقت سابق، تحدثت فئات عريضة من جمهوري الهلال والنصر في الساعات القليلة الماضية، عن ما تم تداوله من أنباء حول إمكانية نقل ديربي الرياض بين الفريقين من ملعب مرسول بارك بسبب إغلاقه.

الهلال

وكانت بعض الأنباء تحدثت عن إقامة بعض من الحفلات بالملعب وخارجه ستقام في ديسمبر المقبل في ظل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم في قطر، مما سيؤدي لإغلاقه.

الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي المقرب من النصر نفى أن ديربي الهلال والنصر سيُنقل خارج ملعب مرسول بارك، مضيفًا أن المباراة ستقام في موعدها وبصورة طبيعية على الملعب.

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