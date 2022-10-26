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تمثل القضية قنبلة موقوتة للحزب الديمقراطي

احتياطي الديزل يكفي أمريكا 25 يومًا فقط 

2022-10-26 الساعة 5:25
احتياطي الديزل يكفي أمريكا 25 يومًا فقط 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة بلومبرغ إن أزمة أمريكا الحقيقية الحالية ليست في النفط أو الغاز ولكن في الديزل، حيث لم يتبق من احتياطي الإمدادات ما يكفي الدولة أكثر من 25 يومًا فقط.

وتابع التقرير: تقلق أمريكا من نقص الديزل على مستوى البلد، حيث قالت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية إن أمريكا أمامها إمدادات تكفي فقط استهلاك 25 يومًا، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2008.

وبحسب شبكة CNBC، ترجع الأزمة إلى أشهر طويلة سابقة لفصل الصيف حيث ارتفع الطلب بشكل ملحوظ في أميركا على الديزل، لكن في المقابل ظل المعروض عند أدنى مستوى موسمي على الإطلاق.

قنبلة موقوتة لـ بايدن 

وأضاف التقرير: هذا الملف يندرج تحت فئة بعض الملفات الخطيرة مثل ارتفاع الأسعار والتضخم لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي ككل، لاسيما وأن انتخابات التجديد النصفي على الأبواب وهو ما يجعل قضية الديزل بمثابة قنبلة موقوتة.

وصف أحد المحللين احتياطيات الديزل بأنها منخفضة بشكل غير مقبول، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع التضخم إذا استمرت المستويات في الانخفاض.

احتياطي الديزل يكفي أمريكا 25 يومًا فقط 

أسباب نقص الديزل 

نقصت مخزونات الديزل بسبب دخول المصافي الصيانة ثم جاء أيضًا الصراع الروسي الأوكراني وهو ما ضيق الإمدادات العالمية وأدى إلى محدودية الواردات، وهذه الأوضاع خلقت حلقة مفرغة من الإمدادات المحدودة وارتفاع الأسعار.

وفي منطقة نيو إنجلاند التي تتضمن 6 ولايات، يحرق الأفراد المزيد من الوقود للتدفئة أكثر من أي مكان آخر في البلد، وهو ما أدى إلى نقص المخزونات عن ثلث المستويات التي يجب أن تكون عليها لهذا الوقت من العام.

رد فعل البيت الأبيض

قال البيت الأبيض إنه يشعر بقلق عميق حيال أزمة الديزل القادمة، مع ذلك فإنه لم يفعل شيئًا على الإطلاق، بل على العكس لا زال يتم استنزاف احتياطي النفط الاستراتيجي دون أن يتم اشتقاق الديزل منه.

احتياطي الديزل يكفي أمريكا 25 يومًا فقط 

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