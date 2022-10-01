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لا تفيد في العلاج

احذر تناول المضادات عند الإصابة بالبرد

2022-10-01 الساعة 2:57
احذر تناول المضادات عند الإصابة بالبرد
المواطن - متابعة

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كشف مجلس الصحة الخليجي، حقيقة فائدة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد.

مفهوم خاطئ

وقال المجلس عبر سلسلته التوعوية “إشاعة الأسبوع” على موقع “تويتر”، إن هناك مفهومًا خاطئًا بتناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد، لافتًا إلى أنها لا تفيد في معالجة نزلات البرد التي تتسبب فيها الفيروسات.

سلبيات المضادات

وأضاف أن المضادات لن تساعدك على الشعور بالتحسن، كما قد تسبب مضاعفات قصيرة المدى وحتى على المدى البعيد. وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن أفضل حل للتعامل مع نزلات البرد والإنفلونزا البسيطة، يكون بأخذ قسط من الراحة، والإكثار من السوائل، بالإضافة إلى أخذ المسكنات عند الحاجة.
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