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ينطوي على مخاطر صحية

احذر من تناول السكر المضاف

2022-10-06 الساعة 5:34
احذر من تناول السكر المضاف
المواطن - متابعة

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كشفت جمعية القلب الأمريكية أن جسم الإنسان لا يحتاج السكر المضاف بأي شكل من الأشكال ليحيا حياة صحية. وحسب موقع “Medicalnewstoday” الصحي، فإن استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف يمكن أن ينطوي على مخاطر صحية، لذلك تنصح التعليمات الصحية الأشخاص بالحد من كميات السكر التي يتناولونها.

مصطلح السكر المضاف

ويشير مصطلح السكر المضاف إلى تلك المواد التي لا توجد في الأطعمة بشكل طبيعي مثل المخبوزات، بل يتم إضافتها إليها، فيما يأتي السكر الطبيعي من مصادر مختلفة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان لكي يبقى بصحة جيدة. وعلى سبيل المثال، تحتوي الفواكه على الفركتوز وعناصر غذائية أخرى مثل الألياف والفيتامينات ومعادن أخرى. وتفتقر معظم الأغذية والمشروبات التي تحتوي على السكر المضاف مثل الشوكولاتة إلى هذه العناصر الغذائية. وحددت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب أن كمية الكربوهيدرات اليومية الموصى بها للبالغين والأطفال من عمر عام واحد تزيد على 130 جرامًا. ونصحت الأكاديمية أيضًا بأن تكون هناك 45-65 سعرة حرارية من تلك التي يستهلكها البالغون يوميًا من الكربوهيدرات.

مخاطر السكر

ولا يأبه كثيرون بنصائح خبراء الصحة بشأن الإفراط في تناول السكر، رغم أن ذلك ينطوي على مخاطر الإصابة بأمراض والتي تتمثل في: الإصابة بمرض السكري. أمراض القلب. سرطان القولون. مرض الكبد. تلف شبكية العين. تلف العضلات والأعصاب.
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