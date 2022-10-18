اختبار جودة العسل باستخدام النشا غير ممكن

جودة العسل

الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال والذي يعتبر مؤشرًا على حفظ وتخزيـن العسـل تحـت ظـروف مناسبة.

الكشف عن محتوى السكريات والذي يعتبر مؤشر على الغش في العسل.

اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يتردد حول إمكانية التمييز بين العسل الطبيعي والعسل المغشوش باستخدام مسحوق النشا. وقالت الهيئة إنه انتشر شائعة مفادها أنه يمكـن التمييز بين العسـل الطبيعي والعسل المغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا.وأوضحت الهيئة أن جودة العسـل تحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها: