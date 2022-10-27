اختتام آخر مرحلة لـ ريشة طيف في جازان

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أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس اختتام آخر مرحلة من مراحل ريشة طيف الخمس في جازان.
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منذ أكتوبر من العام الماضي عملنا كفريق على مشروع #ريشة_طيف الذي يجمع بين ١٠٠ من ذوي التوحد و ١٠٠ فنان تشكيلي لرسم ١٠٠ لوحة فنية يعبّر فيها أبناءنا #ذوي_التوحد عن مشاعرهم وأحاسيسهم من خلال الفن .. pic.twitter.com/quotP2BoDW
— سعود بن عبدالعزيز بن فرحان ال سعود (@Saudafalsaud) October 27, 2022
وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز: “منذ أكتوبر من العام الماضي عملنا كفريق على مشروع ريشة طيف الذي يجمع بين ١٠٠ من ذوي التوحد و ١٠٠ فنان تشكيلي لرسم ١٠٠ لوحة فنية يعبّر فيها أبناؤنا ذوو التوحد عن مشاعرهم وأحاسيسهم من خلال الفن ..”.
وأضاف “اختتمنا يوم الاثنين في جازان آخر مرحلة من مراحل ريشة طيف الخمس، سعادتنا لا توصف بما تم تحقيقه وبما لمسنا في عيون أبنائنا وهم يشرحون ويعبرون عن مشاعرهم بكل فخر ..”.
وختم الأمير سعود بن عبدالعزيز بقوله “لم تنتهِ ريشة طيف فهذه هي البداية الحقيقية، حيث سيتم بيع اللوحات الفنية في مزاد خيري، وسيتم الاستفادة من ريع المزاد في تطوير مركز لاحتضان المواهب الفنية لـ ذوي التوحد”.