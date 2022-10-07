Icon

الأمر بالمعروف تشارك بمعرض الرياض للكتاب Icon مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي Icon تروجينا تحفة معمارية ووجهة لا مثيل لها  Icon الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس Icon رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات Icon بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ميتا تطالب بتوخي الحذر

اختراق جديد لـ فيسبوك ومليون حساب بخطر 

2022-10-07 الساعة 10:35
اختراق جديد لـ فيسبوك ومليون حساب بخطر 
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أثارت شركة ميتا فيسبوك القلق، بعدما رجحت أن نحو مليون من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، قد تعرضوا للاختراق، في حال قاموا بتنزيل واحد من بين مئات التطبيقات الخبيثة على هواتفهم الذكية. ونشر الفريق المكلف بالأمان في شركة “ميتا”، تقريرًا بشأن هذه المشكلة، صباح الجمعة، فكشف أن مئات المواقع التي تبدو آمنة لأنها تساعد على تعديل الصور ونحو ذلك، تستدرج المستخدم حتى يتيح لها الوصول إلى كلمة السر، بحسب موقع “أكسيوس”. وأوضح التقرير أن 355 من تلك التطبيقات الخبيثة موجودة على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، فيما بلغ عدد التطبيقات 47 وسط مستخدمي “Ios”.

التطبيقات الخبيثة:

وأشار الباحثون إلى أن 40 في المائة من تلك التطبيقات الخبيثة تزعم تقديم خدمات تعديل الصور، إلى جانب أخرى مختصة في مجالات كالألعاب والأعمال. وبين الخبراء أن هذا الاختراق يبدأ عندما يقوم مطورو ويب بإنشاء تطبيقات خبيثة، تحت يافطة خدمات مطلوبة وطبيعية، ثم يعرضونها في متاجر تطبيقات. وأوضحوا أنه عندما يقوم مستخدم فيسبوك بتحميل التطبيق، يجد نفسه مطالبًا بالتسجيل عن طريق حسابه في موقع فيسبوك، ولدى قيامه بهذه الخطوة، تصبح الطريق سهلة أمام سرقة المعلومات، وحينما يوافق المستخدم على التسجيل في تطبيقات خبيثة لا يعرف حقيقتها، عن طريق حسابه فيسبوك، فإنه يجعل أصحابها قادرين على الوصول إلى كافة المعلومات الموجودة لديه في المنصة. وأشار الخبر إلى أن أصحاب تلك التطبيقات الخبيثة قد يستطيعون الوصول إلى معلومات أخرى كالبريد الإلكتروني في حال كان مرتبطًا بحساب فيسبوك وكلمته المرورية.

توخي الحذر:

ودعت شركة “ميتا” المستخدمين بتوخي الحذر، عندما يحملون تطبيقًا يطلب منهم التسجيل عن طريق حسابهم في فيسبوك، لأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة مدخل لاختراق معلوماتهم.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز
العالم

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز

العالم
لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...
السعودية اليوم

لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي
السعودية اليوم

الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي

السعودية اليوم
لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم
السعودية اليوم

لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

السعودية اليوم
منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف
الرياضة

منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف

الرياضة
لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق

الرياضة
شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...
السعودية اليوم

شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...

السعودية اليوم
إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء
حصاد اليوم

إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه