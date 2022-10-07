اختراق جديد لـ فيسبوك ومليون حساب بخطر 

أثارت شركة ميتا فيسبوك القلق، بعدما رجحت أن نحو مليون من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، قد تعرضوا للاختراق، في حال قاموا بتنزيل واحد من بين مئات التطبيقات الخبيثة على هواتفهم الذكية. ونشر الفريق المكلف بالأمان في شركة “ميتا”، تقريرًا بشأن هذه المشكلة، صباح الجمعة، فكشف أن مئات المواقع التي تبدو آمنة لأنها تساعد على تعديل الصور ونحو ذلك، تستدرج المستخدم حتى يتيح لها الوصول إلى كلمة السر، بحسب موقع “أكسيوس”. وأوضح التقرير أن 355 من تلك التطبيقات الخبيثة موجودة على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، فيما بلغ عدد التطبيقات 47 وسط مستخدمي “Ios”. التطبيقات الخبيثة: وأشار الباحثون إلى أن 40 في المائة من تلك التطبيقات الخبيثة تزعم تقديم خدمات تعديل الصور، إلى جانب أخرى مختصة في مجالات كالألعاب والأعمال. وبين الخبراء أن هذا الاختراق يبدأ عندما يقوم مطورو ويب بإنشاء تطبيقات خبيثة، تحت يافطة خدمات مطلوبة وطبيعية، ثم يعرضونها في متاجر تطبيقات. وأوضحوا أنه عندما يقوم مستخدم فيسبوك بتحميل التطبيق، يجد نفسه مطالبًا بالتسجيل عن طريق حسابه في موقع فيسبوك، ولدى قيامه بهذه الخطوة، تصبح الطريق سهلة أمام سرقة المعلومات، وحينما يوافق المستخدم على التسجيل في تطبيقات خبيثة لا يعرف حقيقتها، عن طريق حسابه فيسبوك، فإنه يجعل أصحابها قادرين على الوصول إلى كافة المعلومات الموجودة لديه في المنصة. وأشار الخبر إلى أن أصحاب تلك التطبيقات الخبيثة قد يستطيعون الوصول إلى معلومات أخرى كالبريد الإلكتروني في حال كان مرتبطًا بحساب فيسبوك وكلمته المرورية. توخي الحذر: ودعت شركة “ميتا” المستخدمين بتوخي الحذر، عندما يحملون تطبيقًا يطلب منهم التسجيل عن طريق حسابهم في فيسبوك، لأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة مدخل لاختراق معلوماتهم.