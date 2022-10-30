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المنصة متاحة حتى منتصف يناير

ادرس في السعودية تضم 50 ألف طالب

2022-10-30 الساعة 12:48
ادرس في السعودية تضم 50 ألف طالب
المواطن - الرياض

منحت وزارة التعليم في المملكة فرصة لجميع الطلاب من أنحاء العالم للدراسة في جامعاتها المميزة، وذلك عبر التسجيل في منصة ادرس في السعودية.

وأعلنت الوزارة، أن عدد الطلبة الدوليين المسجلين بلغ أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، وأوضحت أن المنصة متاحة حتى منتصف شهر يناير المقبل.

معالجة الطلبات

هذا وتعمل منصة ابرز على توفير بوابة موحدة لتيسير إجراءات التقديم ومعالجة طلبات الدراسة في المملكة، والتعريف بالدراسة وجذب الخبرات العلمية الأساتذة والباحثين إلى المملكة، فضلا عن جذب الطلبة الدوليين المميزين.

وتتميز المنصة باستخدامها 10 لغات عالمية للدراسة، وإمكانية متابعة حال طلب الدراسة.

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